Жертви след израелска атака по Сирия: Ударен ли е център за ирански ракети? (ВИДЕО)

Израелската армия е атакувала военни цели в Сирия през нощта на 9 септември, твърдят местните власти. Израел не е коментирал нападението.

При ударите по град Масяф в централната част на страната са загинали четирима души, а 15 са ранени, съобщиха властите, а по-късно обновиха информацията - има поне 14 жертви и 43 пострадали, шестима от които в критично състояние", според държавната информационна агенция "Сана". Твърди се, че всички убити и ранени са цивилни граждани.

Israel has attacked military targets in Syria



The strikes on the town of Masyaf killed four people and wounded 15, local authorities said. The target of the Israeli strike on Syria could have been an Iranian research center where missiles are assembled and weapons for Hezbollah