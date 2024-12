Какво става с мощта на Русия по южния фланг на НАТО, ако бунтовниците в Сирия свалят Асад? (ВИДЕО)

Твърде рано е да се каже докъде могат да стигнат сирийските бунтовници (основно Хаят Тахрир аш-Шам и подкрепяната от Турция Сирийска национална армия) и дали ще успеят да задържат спечеленото. Въпреки това сценарий, при който бунтовниците свалят президента Башар Асад, би навредил на стратегическите цели на Кремъл да проектира мощ в Средиземно и Червено море и да застраши южния фланг на НАТО откъм Африка и Средиземноморието.

Оценката е на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който смята, че Русия ще бъде изправена пред логистични предизвикателства, които ще подкопаят операциите ѝ в Африка, ако загуби своя отпечатък в Сирия. Сривът на Асад допълнително ще навреди на глобалното възприемане на Москва като ефективен партньор и защитник, а това би застрашило съюзническите договорености с африканските автократи и икономическото, военното и политическото влияние в Африка.

Припомняме, че бунтовниците срещу подкрепяния от Русия и Иран режим на Башар Асад тръгнаха от Идлиб, Северозападна Сирия, и превзеха стратегически и икономически важния град Алепо на изток, а на юг стигнаха до Хама. Там в момента се водят тежки сражения с изградилата укрепления Сирийска арабска армия на Асад: Данни за боеве в Хама и Манбидж, армията на Асад е в паника заради дронове: Руски източник (ВИДЕО).

Massive Joint Force convoy of Syrian National Army (SNA) reached the outskirts of Hama to help liberate the city from Assad regime & Iranian militias. pic.twitter.com/Bq1hge5cZU

Русия може да прехвърли части на т.нар. Африкански корпус в Сирия, за да подкрепи режима на Асад. Украинското разузнаване заяви на 3 декември, че Кремъл е решил да прехвърли „частни военни изпълнители, вероятно Африканския корпус“ в отговор на изненадващата офанзива на сирийските бунтовници. Не се уточнява броят на силите, нито откъде ще дойдат. Москва разполага с два военни обекта в провинция Латакия, които биха могли да получат подкрепления - въздушната база Хмеймим близо до Латакия и военноморската база в Тартус, откъдето вече Руската федерация панически изтегли свои кораби и подводница: САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Русия бяга от двете си най-важни бази в Сирия.

Хама и Хомс се намират източно от Латакия и Тартус, на около 85-90 км от крайбрежието, а още на юг е столицата Дамаск (карта на ISW).

Снимка: Getty Images

По време на нахлуването на Украйна в руската Курска област през август тази година Русия прехвърли части на Африканския корпус от Африка, но не е ясно от кои държави и дали тези сили са останали в Руската федерация. Знае се със сигурност за "Мечата бригада" от Буркина Фасо, която наброява около 100 души.

Подразделенията на Африканския корпус са най-подходящите руски сили за пребазиране в Сирия и за подсилване на руските усилия там. Либия служи като център за персонала и тежкото оборудване на корпуса - те могат да достигнат до Сирия през Средиземно море. Русия подсили приблизително 800-те войници, които се намираха в Либия в началото на 2024 г., с над 1800 редовни части на Африканския корпус и няколкостотин специални сили до март тази година. През този период Кремъл изпрати няколко пратки от Сирия до Либия, възлизащи на десетки хиляди тона военно оборудване. Сега останалите в африканската страна средства са най-добре разположени, за да достигнат Сирия бързо и без да отнемат ресурси за войната на диктатора Владимир Путин Украйна. Доставките на оборудване включват танкове Т-72 и артилерийски системи. Експертите от ISW твърдят, че те не са се появявали на други бойни полета на юг от Сахара и че вероятно все още се намират в Либия.

Африканският корпус може да помогне за укрепването на силите на сирийския режим в поддържащи и консултативни роли, но вероятно няма капацитет да изпрати достатъчен брой войски, които да променят ситуацията в Сирия из основи, прави оценка мозъчният тръст. И добавя, че Африканският корпус е претоварен след пренасочването на някои части към Украйна.

Syrian regime deploys traffic police to defend Hama as Rebel forces advance into the city. pic.twitter.com/Zjk94zbkrh

Около 2000 руски военнослужещи в Мали се опитват да защитят столицата Бамако, като същевременно подкрепят контрабунтовнически операции на стотици километри в централната и северната част на африканската страна. Руският зам.-министър на отбраната Юнусбек Евкуров пътува до Буркина Фасо и Нигер в края на ноември, като обеща да разшири малките местни контингенти на Русия от 100-300 войници. 4000-те ветерани от ЧВК „Вагнер“, които действат в Централноафриканската република, все още не са подписали договори с руското министерство на отбраната и не са интегрирани в по-широката структура на Африканския корпус. Напредването на сирийските бунтовници на юг към Хомс заплашва да прекъсне всякакви руски подкрепления или доставки, изпращани към Тартус или военновъздушната база Хмеймим, въпреки че е твърде рано да се каже колко далеч могат да напреднат Хаят Тахрир аш-Шам и коалицията около свързаната някога с Ал-Кайда организация.

Сценарий, при който бунтовниците свалят Башар Асад, би навредил на стратегическите цели на Кремъл в региона. Дейността на Русия в Либия и региона на Сахел (Субсахарска Африка) подпомага целите ѝ за осигуряване на достъп до Средиземно и Червено море - начинание, което зависи до голяма степен от поддържането на военноморската база в Тартус. Тартус се ползва от Москва за проектиране на мощ в Средиземно море с различни цели, включително и за привидно противодействие на НАТО. Русия изгради присъствието си там, преди да нахлуе в Украйна през 2022 г., за да противодейства, възпира и наблюдава всякакви "заплахи" от страна на Алианса, идващи от Средиземно море, по-специално самолетоносачи. Базата също така свързва руските черноморски активи със Средиземно море, въпреки че Турция прекъсна тази връзка за военни кораби, затваряйки Босфора и Дарданелите съгласно Конвенцията от Монтрьо след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Снимка: Башар Асад и Владимир Путин, Kremlin.ru

Москва се опитва да си осигури военноморска база в Либия, за да разшири влиянието си и да увеличи мощта си в Средиземноморието. Руското министерство на отбраната активизира дискусиите за изграждане на такъв обект в Тобрук, след като пое контрола над операциите на „Вагнер" след смъртта на бившия лидер на ЧВК Евгений Пригожин през август 2023 г. Според Bloomberg от 2023 г. насам Русия предлага на Либия системи за противовъздушна отбрана и обучение на пилоти в замяна на базата. Руска военноморска база в Либия би застрашила южния фланг на Европа и НАТО, като спомогне за подкрепата на руската активност в Средиземно море и потенциално позиционира постоянни руски сили, способни да заплашват ключовата инфраструктура на НАТО с удари с крилати ракети с голям обсег от морето, оценява ISW.

НАТО все повече обръща внимание на неконвенционалните и косвени заплахи, които Русия създава по южния фланг чрез усилията си да замести влиянието на Запада в Сахел. На Русия обаче ѝ липсват възможности, а вероятно и намерения, за да се възползва незабавно от създалите се ситуации. Нарастващият отпечатък на Русия в Сахел я позиционира по ключови възли на трансахарските миграционни маршрути. Руският персонал в Африка има контакт с трафикантите, но не разполага с капацитет за силно въздействие и въоръжаване на тези разрастващи се и децентрализирани мрежи, освен че продължава да подхранва нестабилността, която е в основата на миграцията, твърди мозъчният тръст, базиран във Вашингтон.

Сривът на Асад би навредил на глобалното възприемане на Русия като ефективен партньор и защитник, което може да застраши партньорствата на Кремъл с африканските автократи и произтичащото от това икономическо, военно и политическо влияние в Африка. Москва умело използва стратегията "пакет за оцеляване на режима". В рамките ѝ Русия предлага военна подкрепа и контрол над населението, икономическо участие, информационни операции и политическо прикритие в международните органи, за да запази автократите на власт и да ги предпази от международен натиск. В резултат на това Руската федерация разширява военния си отпечатък и увеличава икономическата и политическата си власт над целевите правителства. Това влияние помага на Кремъл да получи преференциален икономически достъп, за да смекчи санкциите срещу себе си, както и да добави съюзници в международни институции като ООН. Тази подкрепа подкопава демокрацията в по-широк план - тя изолира режимите, в които са били осъществени преврати, от усилията за насърчаване на връщането към гражданско управление. Всичко това ерозира демократичните ценности в световен мащаб и по този начин укрепва автократичния наратив на Кремъл, пишат експертите от ISW.

Russian Su-25 attack aircraft strikes in northern Hama with rockets in a dive attack.



Given that Syrian opposition forces have now more advanced capabilities than MANPADS, it appears that Russians are taking risks. pic.twitter.com/eyJ9a5s5wG