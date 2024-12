САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Русия бяга от двете си най-важни бази в Сирия

Нови сателитни снимки, които показват какво става в руските бази в Тартус и Хмеймим в Сирия, подсказват ясно, че Русия взема мерки изтегля ценни свои активи - военни кораби и военни самолети. Това става на фона на светкавичната офанзива в провинциите Алепо и Хама на т.нар. сирийски бунтовници - Хаят Тахрир аш-Шам, които "се родиха" от сътрудничество с Ал Кайда и са наследник на Фронт ан-Нусра, и Сирийската национална (свободна) армия, която съществува благодарение на Турция.

Сателитни снимки показват, че в Тартус не е останал нито един руски военен кораб - за изтеглянето им се появи информация още в началото на седмицата. Според известния OSINT (мрежа за локализиране и анализ на публични данни) анализатор MT Anderson, 5 кораба и 1 подводница са си тръгнали от базата в Тартус - 3 фрегати, 2 от които са клас "Адмирал Горшков" и 1 "Адмирал Григорович" (тя може да носи ракети с морско базиране "Калибър"), 2 спомагателни кораба-резервоари, както и 1 подводница "Новоросийск", клас "Кило". Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), всички тези активи на руския военен флот ще отидат в анклава Калининград, защото Турция все още затваря Босфора и Дарданелите за военни кораби и подводници: Русия започна морски военни учения край Сирия, подкрепеният от нея режим ще отстъпва от Хама? (ВИДЕО)

Satellite images confirm that Russia's naval presence in Syria is... gone. pic.twitter.com/H12tEGcEFz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2024

🚨update🚨

🇷🇺Med Sea Flotilla🇷🇺

📷 from 3 December 2024 confirms the Med Sea flotilla has departed Tartus, likely on 2 December



The departed vessels include: 3x frigates (2x Gorshkov class | 1x Grigorovich class), 1x Improved Kilo and 2x auxiliaries https://t.co/VNSTRH4ITq pic.twitter.com/S3dT1RzVw8 — MT Anderson (@MT_Anderson) December 3, 2024

Що се отнася до руската авиобаза в Хмеймим, сателитни снимки показват, че там са останали само 5 самолета и нито един не е там, където обикновено е руската авиация. Снимките са от европейския сателит Sentinel 2, който е част от програмата за наблюдение Коперник - базите данни там позволяват сравнение доста назад как е изглеждало което и да е място на земната повърхност: Паника: Руски военни бързат да избягат от Дамаск, сменен ли е командващият руския контингент? (ВИДЕО)

🇷🇺Khmeimim Air Base🇷🇺

50cm 📷 from the air base near 🇸🇾Latakia (3 Dec 2024)



Looking pretty empty, only 5 aircraft visible and none located on the apron typically used by RuAF



Looking back at Sentinel 2, this apron is sometimes empty so not conclusive of an evacuation (yet) pic.twitter.com/UrMs6PtOXF — MT Anderson (@MT_Anderson) December 3, 2024

На този фон, продължават да излизат сними и видеа от пленена военна техника, включително авиация - МиГ-23 и хеликоптери Ми-8, от авиобазата "Ал Найраб":

An overview of captured SAA equipment at Al-Nayrab airbase near Aleppo by rebel forces. It includes L-39 trainer aircraft, Mig-23 fighter jets and Mi-8 helicopters. It has to be said that each of them are probably in a deplorable and non-operational state. pic.twitter.com/OWymdAWp8h — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2024

Междувременно - данни, че сирийските бунтовници се насочват и към град Манбидж, който е считан за част от сферата на влияние на кюрдите. Дали ще избухнат боеве там, предстои да видим - но има видеокадри, показващи изтегляне на кюрдски бойци (Сирийски демократични сили, от турска страна редовно е използвано определението ПКК, за Кюрдската работническа партия, която е враг номер едно на Анкара). Излязоха и нови видеокадри от бомбардировка на лечебно заведение, този път Университетската болница в Идлиб - твърдението е, че това е операция на Асад, от протурския източник Clash Report:

Turkish-backed SNA coalition of forces are sending reinforcements to the border with SDF-held area near Manbij in northern Syria. These are probably not send to defend the border between the two factions but rather to attack the SDF. Hostilities are expected... pic.twitter.com/mwqIGToNWx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2024

University Hospital in Idlib targeted by Assad's airforce, shown from 4 angles (CCTV). pic.twitter.com/eqryC5loam — Clash Report (@clashreport) December 3, 2024

Същевременно близкоизточният анализатор Руслан Трад е категоричен, че "нивото на пропагандата за събитията в Сирия е същото като през 2016 г. Почти нищо не се е променило, като много от пропагандираните от Русия опорни точки намират място дори в медии, които иначе са адекватни. Тези точки са успешни, защото са опростени, черно-бели и най-вече: не предоставят никакъв контекст или предистория":