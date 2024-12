"Новата" война в Сирия - кой и какво: Обяснено от проф. Владимир Чуков

Нека не забравяме - веднага щом стана ясно, че има примирие между Израел и Ливан, сирийските бунтовници тръгнаха напред и превзеха за 2 дни най-големия сирийски град Алепо. Така арабистът проф. Владимир Чуков започна анализа си за отново пламналата в боеве Сирия.

Точно както стана ясно на следящите изкъсно ситуацията, нещата опират до геополитика. Проф. Чуков подкрепи визията, че всичко това е опит сирийският диктатор Башар Асад да бъде откъснат от орбита на влияние на Иран, на първо място, също и на Русия. Чуков припомни излязлата вече публично информация, че САЩ може и да спрат санкциите срещу Асад, ако той се откаже от Техеран, но заяви следното: "Не мога да си представя, че Асад ще се откаже от Иран и Русия". Професорът се върна назад във времето - стратегическото партньорство между Сирия и Иран започва още при бащата на Башар Асад, Хафез: САЩ действат с ОАЕ, за да привлекат Башар Асад и да го убедят да скъса с Иран

Поглед и към бунтовниците - проф. Чуков изрично посочи като водеща сила Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ). Това са терористи, за съжаление ислямисти, подчерта той - за разлика от казваното от друг близкоизточен анализатор Руслан Трад, Чуков счита ХТШ все още за наследници на Фронт ан Нусра и Ал Кайда - според Трад обаче, още преди 9 годиши ХТШ къса връзките си с Ал Кайда. Друг известен в социалните мрежи анализатор в лицето на Дахер Ламот е категоричен, че ХТШ са "брадати джихадисти и терористи": Путин е заклещен в Украйна: Сирия почва пак да гори и Асад закъсва

Другата част от бунтовниците е Сирийската национална (свободна) армия - това е формирование, което съществува благодарение на Турция. Точно заради това проф. Чуков счита, че Турция играе сериозна роля в случващото се - отново, с акцент Асад да бъде откъснат от орбитата на Иран, след като досега три пъти при Ердоган Турция правеше военни операции в Сирия и една от целите беше това.

Чуков подчерта и следното пред БНТ - бунтовниците бяха разгромени през 2016 година заради руската авиация и интензивните бомбардировки. Сега не е така - сега бунтовниците атакуват с дронове и бомбардират позиции на армията на Асад. Това е нещо, което е показателно - кой им ги даде, попита проф. Чуков и заяви, че имало "френски дронове". На този фон, вече има данни и разпространявани от протурски видеокадри за американски удари срещу позиции на иранските милиции в Дейр-ез-Зор - там, където са най-големите петролни залежи на Сирия и където САЩ поддържат малък контингент, контролиращ най-ценните находища:

U.S. is now carrying out airstrikes targeting Iranian-backed militia positions in seven villages controlled by them and the Assad regime along the Euphrates in eastern Deir ez-Zor. https://t.co/Idf2ONhaPA pic.twitter.com/2SxIWI8p19