Край на израелската атака срещу Иран: Ще има ли изобщо отговор на Техеран? (ВИДЕО)

Израелската армия обяви края на въздушната си операция срещу военни цели в Иран и посочи, че използваните за целта военни самолети са се завърнали безопасно у дома, предаде Ройтерс.

По думите на представители на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) при нападението са били поразени "ракетни комплекси земя-въздух и други средства на иранските военновъздушни сили".

Iranian Air Defenses continuing to do absolutely nothing in the Sky over Tehran. pic.twitter.com/8TNjwjFl5q — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Израелската операция е приключила около 5:00 часа, след като са били поразени около 20 ирански обекта - обекти, които произвеждат ракети, както и ракетни установки за изстрелване на ракети "земя-въздух", съобщава The New York Times. Именно американският вестник вчера писа, че ако очакваната израелска операция в отговор на втората масирана иранска ракетна атака от началото на октомври не порази нещо много критично, Иран дори няма да отговори: The New York Times: Иран може да не отговори на израелска атака, но е готов и да ескалира

Smoke seen rising from an IRGC Air Defense Base near the Town of Khojir in the Tehran Province. pic.twitter.com/zigzmN8qGb — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Последствия

Иран от своя страна заяви, че системите му за противовъздушна отбрана успешно са противодействали на израелските удари, но че на някои места са нанесени "ограничени щети". В изявление на иранската противовъздушна отбрана се казва, че Израел е атакувал военни цели в провинциите Техеран, Хузестан и Илам. Иранската държавна телевизия дори публикува видеокадри, внушаващи как "животът си тече нормално":

Iranian State TV has been attempting to show “Business as Usual” today across Iran, while Downplaying or almost Completely Ignoring last night’s Widespread Israeli Strikes. pic.twitter.com/6BOHbmA4wi — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Не точно така обаче изглеждаха нещата през нощта - в Техеран определено имаше паника и опашки за бензин, явно някои хора бързаха да напуснат иранската столица:

A Video claiming to show a Massive Line of Cars at a Gas Station in the Iranian Capital of Tehran, as Residents begin to Panic. pic.twitter.com/Ce7FVzsANz — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Израелските удари по военни обекти в Иран изглежда са били целенасочен и пропорционален отговор на предишните атаки на Техеран с малък риск да бъде засегнато цивилното население, заяви високопоставен служител от американското правителство. Това би трябвало да е краят на пряката размяна на огън между двете страни, каза той, като добави, че САЩ разполагат с множество преки и непреки канали за комуникация с Иран, по които ясно са изразили позицията си. По-късно и Белият дом излезе със същата позиция, заявявайки, че това би трябвало да е финалната точка на ескалацията между Иран и Израел.

"Няма съмнение", че Израел ще получи "подходящ отговор" за ударите си по Техеран, се казва в изявление, разпространено от иранската новинарска агенция Тасним, която с свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), пише БТА. От израелска страна също има официално съобщение - ако Иран ескалира още, израелската армия ще е задължена да отговори.

На 1 октомври Иран предприе масивна въздушна атака срещу Израел, като изстреля близо 200 балистични ракети. Това бе второто иранско нападение срещу Израел за последните 6 месеца. Сегашният израелски удар срещу Иран е първият от 80-те години на XX век насам, но тогава Техеран не беше цел на атаки.

