Израел удари Иран (ВИДЕО+СНИМКА)

Израел обяви нанасянето на "прецизни удари" по военни цели в Иран, предаде БГНЕС. Целта - отмъщение за атаки срещу него, а иранските държавни медии съобщиха за няколко експлозии около столицата.

„В отговор на продължилите месеци непрекъснати атаки от страна на режима в Иран срещу държавата Израел – в момента израелските отбранителни сили (израелската армия) нанасят прецизни удари по военни цели в Иран“, се казва в изявление на военните.

Още: "Хизбула" атакува израелски войски в два района в Южен Ливан

„Началникът на Генералния щаб, генерал-лейтенант Херци Халеви, в момента ръководи удара срещу Иран от подземния команден център на израелските военновъздушни сили в Кирия, заедно с командващия израелските военновъздушни сили, генерал-майор Томер Бар“, уточни по-късно армията.

“I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran’s attacks against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran — thwarting immediate threats to the State of Israel.” Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari talk about the… pic.twitter.com/1OOss3etpV

"Нашите отбранителни и нападателни способности са напълно мобилизирани", се казва в изявление на израелската армия. Военният говорител Даниел Хагари в отделно изявление призова хората да бъдат "нащрек и бдителни".

След ракетната атака на Иран от 1 октомври Израел обеща да отвърне на удара. След най-смъртоносната атака в историята си на 7 октомври 2023 г. Израел се бори срещу подкрепяния от Иран „Хамас“ в Газа. Оттогава той разшири обхвата на своите операции до Ливан, обещавайки да защити северната си граница след почти година на трансгранични атаки от подкрепяната от Иран „Хизбула“.

Иранската държавна телевизия съобщи, че са се чули "силни експлозии" около столицата, но не уточни причината за взривовете. „Преди минути звук от силни експлозии се чу от околностите на Техеран, източникът на тези звуци все още не е ясен“, каза водещ на държавна телевизия. Репортер на АФП също е чул експлозиите. Иранските медии съобщиха, че няма съобщения за пожар или експлозии в основна петролна рафинерия близо до Техеран.

Не са пострадали и двете основни летища в столицата, които работят нормално.

Израелските удари по военни цели в Иран са "израз на самоотбрана" след атаката с балистични ракети на Техеран по-рано този месец, съобщи Белият дом. Говорителят на Съвета за национална сигурност Шон Савет каза, че "целенасочените удари по военни цели" са "упражнение за самоотбрана и в отговор на атаката с балистични ракети на Иран срещу Израел на 1 октомври".

Сирийската информационна агенция САНА каза, че сирийската противовъздушна отбрана е прихванала "враждебни цели" близо до столицата Дамаск. „Нашата противовъздушна отбрана се изправя срещу враждебни цели в небето около Дамаск“, предаде агенцията в Telegram. Тя също така съобщава за "звуци от експлозии" в околностите на Дамаск, въпреки че произходът на тези взривове е неясен.

Още: Над 38 убити при въздушни удари на Израел в Хан Юнис (ВИДЕО)

The Iranian 🇮🇷 regime and its proxies in the region have been attacking Israel 🇮🇱 since October 7th - on seven fronts - including direct attacks from Iranian soil.



Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond.



We… pic.twitter.com/PFfxEAmwbY