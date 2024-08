Мохамед Халаф: Утре сутринта се очаква атака на Иран срещу Израел

Има сериозни индикации и очакване в Израел, че утре сутринта (5 август) Иран ще нанесе удар - според мен сега се доуточняват целите. Това заяви журналистът и близкоизточен експерт Мохамед Халаф в сутрешния неделен блок на БНТ, с уточнение, че американското разузнаване също говори за това.

Удар със сигурност ще има, въпросът е кога и къде, подчерта той, визирайки бъдещия отговор на Иран на елиминацията на лидера на "Хамас" Исмаил Хания, както и на втория човек в "Хизбула": 24 часа след удара: "Хизбула" потвърди смъртта на Фуад Шукр

ОЩЕ: С ракета насред Техеран: Убит е лидерът на "Хамас" Исмаил Хания

Според Халаф, "Хизбула" заплашва с отделен от Иран удар. Той предупреди - ако отговорът е както предишния случай, при който иранците стреляха с ракети и дронове, но се знаеше какво ще стане, всичко беше внимателно подбрано и нямаше ескалация, всичко и сега ще приключи за 2-3 дни. Ако обаче бъдат нанесени реални щети и загинат хора, недай си Боже много, тогава вече не се знае докъде ще стигнат нещата. Според The Wall Street Journal, Израел и САЩ се готвят за атака, за която няма да има толкова много предварителни данни, колкото през април: Колко пари плати Израел да спре ракетите и дроновете на Иран и колко ирански ракети дефектираха: Сметката (ВИДЕО)

Близкоизточният експерт предупреди, че "Хизбула" вече е пращала дронове и те са заснемали стратегически обекти на Израел, като например военни бази - това е добре известно и в Тел Авив. Освен това, израелските служби публично предупредиха лидера на "Хизбула" Хасан Насрала, че знаят къде е. Това беше директна заплаха, подчерта Халаф.

По думите на журналиста и преподавател, в Израел има схващане, че ако сега не се действа, до 2 години израелските сили вече няма да могат да се справят толкова лесно с нарастващата военна мощ на Хизбула.

Тази нощ бяха яростно обстрелвани с ракети, включително "Катюша", цели в Израел от "Хизбула". Освен това, Израел нанесе удар срещу летище в Сирия (Ал Даба), считано за военен хъб на Иран - като превантивна операция. Халаф анализира, че едва ли Сирия ще влезе директно в иранска атака срещу Израел, но обърна внимание, че е доста неясно какво точно ще е поведението на други проксита на Иран в смисъл на самостоятелни действия:

Israel, some hours ago, launched a pre-emptive strike and destroyed the Al Dabaa airport near Al Qusayr inside Syria.

This aìrport served as a logistic hub for Iran IRGC and regional Terror groups.

Hezbollah and Iranian missiles were destroyed. pic.twitter.com/5GoLTp6iCA