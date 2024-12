Находищата със сирийски петрол: Турция с решителна стъпка там (ВИДЕО)

Редица съобщения от снощи и тази нощ относно провинция Дейр ез-Зор в Сирия - едноименният град вече е в ръцете на протурската формация Сирийска национална (свободна) армия (СНА). Информация за това, гарнирана с няколко видеа, публикува протурският информационен източник Clash Report:

Centre of Deir ez-Zor has been completely liberated from PKK/YPG rule. pic.twitter.com/wI1ULxslXh — Clash Report (@clashreport) December 10, 2024

People are celebrating in Deir ez-Zor as PKK/YPG forces withdrew from the area earlier due to the pressure from the locals. pic.twitter.com/9xiVybnOVY — Clash Report (@clashreport) December 10, 2024

Дейр ез-Зор е мястото, където са най-големите запаси от петрол в Сирия - точно там, в тази провинция, се намират и единствените американски войници в Сирия в момента. Неофициалната информация е, че владеещите досега едноименния град кюрдски формирования (ударните бригади YPG на ПКК) са се изтеглили на изток. Нещо повече - една от формациите в Сирийските демократични сили (СДС), която е съставена главно от кюрди, се е отделила от тях - Военният съвет на Дейр ез-Зор: Блинкен призова за приобщаващ процес за ново сирийско правителство

Deir ez-Zor Military Council announces defection from the SDF to join New Syria. pic.twitter.com/fhDRqwbg8J — Clash Report (@clashreport) December 10, 2024

Продължават да излизат видеокадри и от сирийската столица Дамаск, която изглежда сравнително бързо се връща към по-нормален живот: Новата власт: Сирия няма да бъде изправена пред нова война

📍 Clash Report is now in Damascus, the free capital of Syria.



🎉 Celebrations are happening all over the city, with life returning to normal. pic.twitter.com/pVYsKPPCUF — Clash Report (@clashreport) December 10, 2024

Нови видеокадри показват и последствията от най-голямата израелска въздушна операция в историята, при която бяха ударени над 250 обекта в Сирия. Една от целите беше пристанище Латакия, където ефективно сирийският военен флот беше разбит: Израел се скъсва да бомбардира в Сирия (ВИДЕО)