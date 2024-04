Най-големите щети от иранската атака срещу Израел (ВИДЕО и СНИМКИ)

Официално, като единствена военна цел беше посочена израелската военна авиобаза в Неватим. Защо - иранският аргумент е, че от тази база са излетели изтребителите, поразили иранското консулство в Дамаск: Израел удари посолството на Иран в Дамаск (СНИМКИ)

От израелска страна казаха, че имало "минимални структурни повреди" в базата. Какво значи това - долните кадри показват, при това на фона на информация за 350 изстреляни ракети от Иран и неговите проксисъюзници в региона:

Footage of Israeli engineers repairing slight damage to a taxiway at Nevatim airbase today, after an Iranian ballistic missile impact last night.



The IDF described the damage as “minor” pic.twitter.com/u7uFLaLtdO