Новата власт в Сирия със знак, че ще попари амбициите на САЩ - Турция е доволна (ВИДЕО)

"Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) - организацията, която оглавява коалицията от сирийски бунтовници, свалили режима на Башар Асад, призова за единна сирийска държава без федерални региони. Това съвпада с целта на Турция да унищожи Сирийските демократични сили (СДС) - подкрепяните от САЩ формации, съставени предимно от кюрдски бойци, които от началото на гражданската война в Сирия завзеха много райони в североизточната част на страната. Оценката е на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

А въпросът защо Анкара е срещу СДС, има ясен отговор - тя ги свързва с Кюрдската работническа партия (ПКК), обявена от Турция за терористична организация.

Според експертите посланието на ХТШ представлява призив за разоръжаване на Сирийските демократични сили. Цитиран е висш военен командир на "Хаят Тахрир аш-Шам" (свързана в миналото с "Ал Кайда", но сега трупаща имидж като светска организация), който призовава за единна сирийска държава. Това предполага, че СДС не биха могли да съществуват като автономна организация и че всички кюрдски общности ще бъдат под контрола на Дамаск. Подобно искане е в съответствие с по-широката цел на ХТШ в Сирия, която вероятно ще затвърди контрола ѝ върху територията в цялата страна. Контролирането на цяла Сирия в унитарна система би изисквало разпускането на СДС, тъй като лидерите на Сирийските демократични сили, изглежда, желаят федерален регион.

Понастоящем СДС са изправени пред водено от Турция или подкрепяно от нея нападение срещу Кобани (това е кюрдското име на Айн ал-Араб - град, намиращ се на границата с Турция) и други кюрдски територии в Североизточна Сирия. На 13 декември турският външен министър Хакан Фидан нарече „елиминирането“ на СДС турска стратегическа цел. Увеличеното струпване на турски сили по границата, демонтирането на стената там между Кобани и Турция и увеличените атаки с дронове в околностите на Манбидж подсказват, че Анкара възнамерява да продължи това нападение за „елиминиране“ на СДС през следващите дни и че Турция може да започне тази атака със свои сили.

