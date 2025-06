Операция "Изгряващият лъв": Израел атакува Иран с удари по ядрени и военни обекти (ВИДЕА)

Израелските военновъздушни сили са нанесли удар по Иран, съобщи CNN. Израелската армия потвърди, че е започнала въздушна кампания срещу ядрената програма на Иран. Според изявлението са били атакувани десетки цели в Иран, свързани с ядрената програма на страната и други военни обекти. Операцията е с кодовото название "Нация на лъвовете". Израел е затворил въздушното си пространство за пристигащи и заминаващи полети до второ нареждане, съобщи министерството на транспорта.

Експлозии са били чути на североизток от Техеран рано сутринта в петък. Министърът на отбраната на Израел е обявил извънредно положение - отменени учебните занятия, работата на предприятията и събиранията на хора. Системата за противовъздушна отбрана на Иран е в пълна бойна готовност. Техеран е прекратил всички полети на главното си летище "Иман Хомейни".

Към момента броят на жертвите не е обявен от Иран, но държавните медии бързо обвиниха САЩ в съучастие в нападението, при което според тях са загинали деца.

