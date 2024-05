Пак дрон: Рафинерия на "Газпром" пуши, депо на "Лукойл" също е ударено (ВИДЕО)

Според Радий Хабиров, президент на Република Башкортостан, става дума за един безпилотен летателен апарат. "Дрон атакува промишлената зона на град Салават, след което се появи задимяване в района на една от инсталациите на предприятието "Газпром Нефтохим Салават". Предприятието работи нормално", уверява той в канала си в Телеграм. И добавя, че атаката била "опит да се дискредитира" честването на Деня на победата в Руската федерация.

Видеокадри от случилото се показват един дрон, а на едно от видеата се вижда, че "задимяването" е сериозно:

It is reported that Ukrainian UAVs also attacked the Salavatnefteorgsintez oil refinery in Bashkiria in Russia, some 1400km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/hRiNRLTk0k