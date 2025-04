Пекин с първа официална реакция след заловените на фронта в Украйна китайски граждани (ВИДЕО)

Китай отхвърли като „абсолютно неоснователни“ твърденията на Киев, че „много“ китайски граждани се сражават заедно с руските сили срещу Украйна. „Китайската страна проверява съответната информация с украинската страна“, заяви говорителят на външното министерство в Пекин Лин Цзян. "Китайското правителство винаги е искало от своите граждани да стоят далеч от зоните на въоръжени конфликти и да избягват участие във въоръжени конфликти под каквато и да е форма".

„Позицията на китайската страна по въпроса за кризата в Украйна е ясна и недвусмислена и получи широко одобрение от международната общност“, заяви още Цзян днес, 9 април, цитиран от France24.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са заловили двама китайци, които са се сражавали заедно с руската армия в източната част на Донецка област. Той добави: "Имаме информация, че в частите на окупатора има значително повече от двама такива китайски граждани".

Зеленски заяви, че сблъсъкът с китайски войници е станал близо до селата Тарасовка и Белогоровка, където шестима китайски военни са се включили в боя с украинските войски.

Снимка: Getty Images

Украинският президент посочи, че Китай ще бъде третата страна, която предлага военна подкрепа на Русия - след Иран, който редовно доставя дронове, и Северна Корея, която е пратила със сигурност 10 000 - 12 000 войници, според американски и южнокорейски официални лица. Пхенян снабдява режима на диктатора Владимир Путин и с оръжия като боеприпаси, ракети и гаубици например: Германска медия видя знак, че Русия ще праща севернокорейци директно в Украйна (ВИДЕО).

Външният министър на Украйна Андрий Сибиха заяви, че министерството му е извикало шарже д'афер на Китай, за да поиска обяснение. „Китайските граждани, които се бият като част от руската армия, нахлула в Украйна, поставят под въпрос декларираната от Китай позиция за мир и подкопават доверието в Пекин като отговорен постоянен член на Съвета за сигурност на ООН“, написа той в X.

