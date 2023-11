Пети ден примирие: Нова размяна на пленници между Израел и Хамас (ВИДЕО)

Двама от 12-те заложници, освободени във вторник от Хамас, са тайландски граждани, съобщи кабинетът на израелския премиер. Другите са израелци. С това общо 19 тайландски граждани бяха освободени от Газа от Хамас чрез отделни преговори, които не са включени в примирието между Израел и Хамас.

Според кадри в социалните мрежи Хамас и Ислямски джихад е трябвало да защитават 12-те заложници, които бяха освободени тази вечер на Червения кръст, тъй като се твърди, че тълпите палестинци са искали да ги убият. Поради тази причина тазвечершният маршрут за евакуация е бил многократно променян.

Hamas and the Palestinian Islamic Jihad had to actually Protect the 12 Hostages who were Released tonight to the Red Cross, as the Crowds of Palestinians were claimed to be attempting to Killed them; this caused the Location of the Exchange to have be changed multiple times. pic.twitter.com/xwdytsEVle