Племенницата на иранския върховен водач подкрепи протестите и вече е в затвора

"О, свободни хора, бъдете с нас и кажете на правителствата си да спрат да подкрепят този убийствен режим, който убива деца. Този режим не е верен на нито един от религиозните принципи и не познава никакви закони или правила, освен сила и поддържане на властта си по всякакъв възможен начин", казва Фаридех във видеообръщение, споделено от брат ѝ преди нейния арест.

"Сега, в този критичен момент от историята, цялото човечество наблюдава как иранският народ с празни ръце, с примерна смелост и храброст се бори със силите на злото", добавя тя. "В този момент народът на Иран сам носи бремето на тази тежка отговорност, като плаща с живота си“.

