Показен арест на бивш опозиционен кмет в Русия заради антивоенни видеа (ВИДЕО)

Той може да бъде осъден на до пет години затвор по обвинение в "публични действия, насочени към дискредитиране на руските въоръжени сили", съобщава държавната агенция ТАСС, позовавайки се на местните служби за сигурност.

Кадри от задържането му, споделени от свързания с Кремъл канал в "Телеграм" Mash, показват маскирани агенти, които крещят: "Полиция, отворете!", докато влизат в жилищен блок. Видеото прекъсва, когато се вижда как Ройзман отваря вратата си, а заобиколен от агентите представител в цивилно облекло му обяснява в какво е обвинен.

Властите също така претърсиха няколко имота, свързани с Ройзман, включително християнски православен музей и няколко офиса на фондацията на политика в Екатеринбург, гласи още информацията на местните служби.

Ройзман потвърди обвиненията, като заяви пред журналисти, разположени пред сградата, че наказателното дело е започнало в Москва.

ТАСС, позовавайки се на неназовани източници от правоохранителните органи на Екатеринбург, съобщи, че бившият кмет е бил задържан "заради видеоклипове в канала му в YouTube".

