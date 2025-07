Публикуваха предварителен доклад за катастрофата на самолета на Air India

Според предварителните данни от разслледването самолетът на Air India е загубил мощност малко след излитане поради едновременно спиране на горивото към двигателите. Най-вероятно това е направил един от пилотите.

На 12 юни Boeing 787 Dreamliner на Air India, летящ от Ахмедабад за Лондон, се разби малко след излитане. Всички 260 души загинаха – 241 от 242-мата на борда, плюс 19 души на земята. Това беше най-смъртоносният авиационен инцидент през последното десетилетие.

🚨 BREAKING: A major tragedy strikes Gujarat - An Air India passenger aircraft crashed during takeoff in Meghani, Ahmedabad. Initial reports indicate a massive accident with rescue teams rushing to the scene. Prayers for all onboard. 🙏 #PlaneCrash pic.twitter.com/AzxNh3PvgG

Предварителен доклад, публикуван от Индийското бюро за разследване на авиационни инциденти (AAIB) на 12 юли, посочва „загуба на тяга“ малко след излитане. За броени секунди след издигането на самолета във въздуха два ключови превключвателя за гориво в пилотската кабина се преместихли в позиция „изключено“ почти едновременно, което фактически прекратило подаването на гориво и към двата двигателя.

На записът от черната кутия се чува как единият пилот пита другия: „Защо изключигоривото?“ На което получава отговор: „Не съм“. Все още не е известно кой от тях кои думи е казал. Преди катастрофата самолетът е подал сигнал за бедствие „Mayday“.

Според доклада прекъсването е станало на височина около 198 метра. След загуба на височина самолетът се е ударил в дървета и промишлена тръба, след което се е врязал в сграда и се е запалил. Въпреки това, на мястото на катастрофата превключвателите за гориво са били в положение „run“, което показва опит за рестартиране на двигателите.

Капитанът на самолета е Сумит Сабхарвал (56-годишен) с над 15 600 летателни часа опит, включително като инструктор на Air India. Вторият пилот е Клайв Кундер (32-годишен), с 3400 летателни часа. Според авиационни експерти никой от тях не е могъл случайно да изключи и двата превключвателя – това изисква умишлени действия.

