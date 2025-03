Разменна монета: Сирия си иска от Русия Башар Асад

Сирийските власти са поискали от Кремъл да предаде на съда избягалия президент Башар Асад, съобщи каналът Ал Арабия. Сирийският временен президент Ахмед ал Шара, по-известен като Абу Мохамед Ал Джолани, е отправил официално искане към Русия за екстрадиране на избягалия сирийски лидер Асад за съдебен процес. Източници твърдят, че по време на неотдавнашното посещение на руската делегация в Дамаск новите сирийски власти са се опитали да постигнат съгласие за екстрадирането на Асад.

Transitional Syrian President has demanded that Putin hand over dictator Bashar al-Assad — currently hiding in Russia — to stand trial



Moscow is now eager to build ties with Syria’s new leadership in order to keep its military bases in the region.



