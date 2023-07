Русия заби нож в гърба на Иран заради спорни територии (ВИДЕО)

Техеран потвърди суверенитета си над три острова в Персийския залив, след като Русия и Съветът за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) отново оспориха правата на Иран. В съвместното изявление на Русия и Съвета по време на шестата съвместна министерска среща в рамките на стратегическия диалог, която се проведе в понеделник в Москва, министрите потвърдиха подкрепата си за Обединените арабски емирства (ОАЕ), които също претендират за суверенитет над островите.

A conflict is brewing between Iran and Russia after the Russian Federation supported the UAE in a territorial dispute with Tehran.



Three islands: Abu Musa, Greater Tunb and Lesser Tunb have been controlled by Iran since 1971, but they are also claimed by the United Arab… pic.twitter.com/UKe10tynsd