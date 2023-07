Проблем за Русия с Иран, цъкаща бомба на фронта и след бунта на руски генерал (ВИДЕО)

Според информацията в материал на групата (Iran Paid for Su-35 Jets, But Russia Won’t Deliver Them), която се базира на казаното от настоящи и бивши ирански дипломати, Иран е платил всичко на Русия за покупката на 50 руски изтребителя "Су-35", при това още до 2021 година, когато на власт беше Хасан Роухани. Само че изтребителите не са доставени и вероятно няма и да бъдат доставени до края на 2023 година, както е обещано като краен срок.

Едва ли тези проблеми ще спрат Иран да доставя военни дронове на Русия, коментира американският мозъчен тръст ISW, но предупреждава, че това няма как да не повлияе върху амбициите на Кремъл да засилва още повече партньорството с Иран във военната сфера, което е жизненоважно предвид увеличаващата се западна (военна) помощ за Украйна.

На фронта в Украйна – поредният трус в руското командване

Ukrainian forces approaching Novodonets'ke in the Donetsk region. This small settlement in the gray zone southeast of Velyka Novosilka has now changed hands several times. Three MaxxPro's are entering the northern part, one hits a mine. A bit later, the other two take off. pic.twitter.com/pVLs2q3b69 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 13, 2023

За трети ден продължават анализите на ISW за освобождаването на генерал Иван Попов: Руски генерал каза "право куме в очи" какво е на фронта в Украйна и беше отстранен (ВИДЕО). Изводът от големия анализ на американските неправителствени експерти сега е, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин предпочита да се прави, че е в неведения при сериозни проблеми, докато те очевидно не бъдат стоварени на главата му. От ISW развиват теза, че Попов е действал с идея да стигне директно до Путин така, както успя да направи командващият на десантните части на руските ВВС генерал Михаил Теплински през тази зима. Теплински успя да си осигури каквото искаше от Путин, а именно – да не се хвърлят руски десантчици в атаки тип "месомелачка" при щурма срещу Соледар. Вместо това в рази роля влязоха наемниците от ЧВК Вагнер. Попов обаче явно не успя да повтори постижението на Теплински.

Вероятно отстраняването на Попов за кратко ще повлияе на руските войски в Запорожка област (58-ма армия), но едва ли ще се стигне до сериозно объркване, смятат още от ISW. Но казаното от него затвърждава оценката, че руските отбранителни линии имат проблеми и това вече може да окаже по-сериозно влияние – особено засегнатата тема с ротацията на войници и жертвите от артилерийския огън на украинците, като пак се поставя въпросът дали това не значи, че стратегическите руски резерви като войници в момента са много малки, след като не може да има нормална ротация.

Украинският военен експерт Роман Свитан, който е бил военен в украинските ВВС, воювал е в Донбас и е бил пленяван от руснаците, коментира пред украинския телемаратон "24", че в момента те съсредоточават всичките си сили на първа линия на фронта. Ако там се получи пробив, украинците могат да напреднат далеч по-бързо след това, защото руснаците няма да има с какво да им се противопоставят ефективно при следващите отбранителни линии, смята той.

(КАРТА) В Запорожка област, руското военно министерство твърди, че за пореден път са отблъснати украински пехотни атаки при Ровнопол (Ривнопол, 8 километра югозападно от Велика Новоселка) и Новодонецко (11 километра югоизточно от Велика Новоселка). Това е направлението към Бердянск. Украински атаки там е имало и при Приютно (14 километра югоизточно от Велика Новоселка), Макаровка (5 километра южно от Велика Новоселка) и Старомайорско (8 километра южно от Велика Новоселка). В руските телеграм канали, които следят войната, все повече се говори, че украинците усилват интензивността на военните действия и битките се превръщат в касапница.

Украинското командване докладва за частични успехи при Новоданиловка – Широка Балка (3 километра южно от Орехов) и Мала Токмачка – Новопокровка (6-13 километра югоизточно от Орехов). Руският пропагандист Семьон Пегов съобщава за неуспешна украинска атака и при Жеребянко, което се пада една от зоните на украинското настъпление от Орехов към Токмак. Интересното е, че за този район се появи видео как се осъществява настъплението, като прочитът на кадрите от един от популярните украински източници в Twitter NOEL и политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке е съвсем различен. Рьопке твърди, че руският артилерийски огън спрял украинската атака, но е трудно да се прецени такова нещо от самото видео:

Intense footage, recorded from the perspective of Ukrainian soldiers from the Sonechko battalion. Likely somewhat older footage but nevertheless very intense. https://t.co/1RwJDYax2b — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 13, 2023

Друго интересно видео показва как украинците действат по река Днепър и притискат руснаците по островите на делтата на реката:

Ukrainian SSO units showed footage of their operations on the Dnipro river and its islands south of Kyzomys (46.527575771542836, 32.358157225704865). In the end of the video an FPV drone smashes itself into a Russian boat with personnel on board. pic.twitter.com/TUYRApSBHx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 13, 2023

(КАРТА) При Бахмут, зам-министърът на отбраната Анна Маляр съобщи за напредък от север и от юг, а говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати добави, че са превзети нови позиции на висок терен по фланговете на Бахмут. По неофициална информация, украинската армия вече контролира всички входове към Клещеевка (7 километра южно от Бахмут), а опитът за руска контраатака там се е провалил. Руски военни блогъри обаче казват, че руските сили спрели украинска атака към висок терен в района и че украинците атакуват още при Курдюмовка (13 километра югозападно от Бахмут) и при Андреевка (10 километра югоизточно от Бахмут), а при Берховка (6 километра северозападно от Бахмут) боевете не спират.

On the outskirts of Bakhmut, the 77th Airmobile Brigade inflicts serious damage to Russian warehouses and storage sites with the help of aerial recon. pic.twitter.com/pR1eCzNjhq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 13, 2023

(КАРТА) Забелязва се раздвижване на руснаците в Луганска област, като според руски военни блогъри те напредват при Торско, както и при Новоселкова (16 километра северозападно от Сватово), където боевете са при местния жп път. Украинсският генщаб обаче твърди, че руснаците не са успели да постигнат нищо при Новоселовка досега.

ВИДЕО: Украински плътен огън коси руснаците, може би кадировци

Поредни въздушни удари на Русия в Украйна

За четвърта поредна нощ Руската федерация организира удари по цели в Украйна. Според украинските ВВС, руснаците са изстреляли 17 дрона клас "Шахед", от които са свалени 16. В Кривой рог, родният град на Зеленски, е единственото пряко попадение – в комунално предприятие.

Контраофанзивата: Бунт при украинците, бунт при руснаците (ВИДЕО)