САЩ не дадоха на Путин да определя дневния ред за Израел и "Хамас"

„За“ гласуваха Русия, Китай, ОАЕ, Габон и Мозамбик. Против бяха САЩ, Великобритания, Франция и Япония, а Албания, Бразилия, Гана, Малта, Швейцария и Еквадор гласуваха въздържали се.

The UN Security Council has not adopted a Russian draft resolution on the Israeli-Palestinian conflict. Hamas was not mentioned in the text of the draft.



Five member states of the Security Council voted in favor of the Russian draft, with the required minimum of nine votes. Four… pic.twitter.com/UJVxMARFhB