Си Дзинпин хвали Орбан и зове световните сили да посредничат между Русия и Украйна (СНИМКИ)

Китайският президент Си Дзинпин прие гостуващия унгарски премиер Виктор Орбан в Пекин и призова големите сили да посредничат за край на войната в Украйна.

"Китай е ключова сила в създаването на условия за мир във войната Русия-Украйна. Ето защо дойдох да се срещна с президента Си в Пекин - само два месеца след официалното му посещение в Будапеща", написа Орбан в профила си в X.

#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ