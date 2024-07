Путин отхвърли Запада като посредник за мир и поиска Украйна да се предаде (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин изрично отхвърли участието на Москва в каквито и да било смислени преговори за споразумение за прекратяване на огъня. Вместо това поиска "необратима демилитаризация" на Украйна като предварително условие за всякаква сделка за примирие. По този начин издирваният от съда в Хага лидер изисква от Киев, на практика, да се предаде.

Още: The Sun: Путин е изпратил във Вашингтон план за прекратяване на войната в Украйна

На срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Казахстан на 4 юли Путин коментира перспективите за договаряне на прекратяване на огъня в Украйна, но вместо да предложи типичния си уж интерес към такива преговори, той направо отхвърли всякакъв процес на официални дискусии. Диктаторът многократно представя Запада като свой очакван партньор в преговорите за мир, за да предизвика отстъпки на съюзниците по отношение на украинския суверенитет, но сега особено категорично отхвърли всички посреднически страни като възможни медиатори между Украйна и Русия.

Още: Путин: Договорът от Истанбул през 2022 г. е на масата за бъдещи преговори с Украйна (ВИДЕО)

Освен това отхвърли Върховната рада - украинския парламент - като възможна точка за контакт при преговорите, въпреки че преди това твърдеше, че органът е единствената легитимна украинска структура, с която Русия може да преговаря. Сега Путин определи всички украински управленски институции като нелегитимни или неподходящи за преговори и отхвърли идеята за участие на трети страни - де факто отхвърляйки всякакъв реалистичен процес за смислено договаряне на споразумение за прекратяване на огъня.

Вместо това изтъкна искането си за "демилитаризация" на Украйна като основна предпоставка за всяко споразумение. По думите му - Русия не може да позволи на украинските военни да се възползват от прекратяването на огъня, за да възстановят силите си. Путин не обърна внимание на почти сигурния факт, че именно руските сили ще се възползват от потенциалното прекратяване на огъня по такъв начин. Редица експерти, включително от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), продължават да оценяват, че Москва ще използва паузата на евентуално примирие, за да възстанови и разшири своите сили и да мобилизира допълнително отбранително-промишлената си база за бъдеща агресия, целяща унищожаването на украинската държава. Отказът на Путин от каквото и да е споразумение - освен капитулацията на Украйна - допълнително показва, че той е уверен в оценката си, че Русия може да постигне победа във война на изтощение срещу украинските сили.

Още: Нов руски фейк: Началникът на кабинета на Зеленски уж приел условията на Путин, за да има мир

Войната в Украйна - какво се случва на фронта?

В сводката на Генералния щаб на украинската армия от снощи, 4 юли, пише, че през изминалото денонощие по протежение на целия фронт са се състояли 130 бойни сблъсъка - т.е. с 31 по-малко на дневна база.

В Покровското направление се поддържа най-висока интензивност на военните действия. Броят на сраженията там е бил 33, като 10 от атаките още продължават. Руснаците са атакували край Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Прогрес, Лозувацко, Новоселовка Първа, Евгеновка и Яснобродовка. Според руския пропагандист Семьон Пегов руснаците успели да превземат "значителна част" от Евгеновка.

Вижте как украинците спряха руска атака при Лозувацко и унищожиха военна техника - ВИДЕО 18+.

Още: Анализ: Европа се опитва да нареди пъзела със системите Patriot за Украйна

Според руския Телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, в този сектор от фронта - на запад от Авдеевка - "руските въоръжени сили решително надграждат успеха си след превземането на опорен пункт в близост до селището Сокол по посока на селището Восход". По цялата дължина на фронта се водят сражения с висока интензивност, пише екипът на Звинчук.

Украински източници съобщават, че след като са поели контрола над Сокол, руските сили продължават да напредват към Лозувацко. През последните седмици армията на Путин отново напредва с по-високи темпове, като заема повече райони северозападно от Авдеевка.

In recent days, there is a lot of chatter about Niu-York. Russian forces would have advanced close to the southern outskirts. This is coming from a single source, without any visual confirmation. We maintain a gray zone for now. pic.twitter.com/gOnZN2npjs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 4, 2024

Още: Украински дронове удариха барутен завод в руската Тамбовска област (ВИДЕО)

Ситуацията е напрегната за украинците в Торецкото направление, където е имало 18 атаки - всички от тях са отбити, твърди генщабът. Нападенията на руснаците са се състояли край Северно, Торецк и село Ню Йорк. Не е ясно какъв е напредъкът на руските сили към Ню Йорк - твърди се, че са близо до южните покрайнини, но украински източници определят сектора по-скоро като "сива зона", т.е. никой няма установен контрол. Според "Рибар" силите на Путин разширявали зоната си на контрол тук при селищата Дружба (североизточно от град Торецк) и Кирово.

В Краматорското направление голямата новина от вчера бе изтеглянето на украинските сили от източния квартал (предградие) на Часов Яр - "Канал". За денонощието руснаците са извършили 14 нападения в районите на Калиновка, Григоровка и Клещеевка. Единадесет атаки са завършили неуспешно, три сражения са в ход, съобщава генщабът на украинската армия.

"Рибар" пише, че в източната част на Часов Яр "остатъците от частите на украинските въоръжени сили са изведени от строя". Украинците заеха отбранителни позиции западно от водния канал "Северски Донец - Донбас", където предварително се бяха подготвили за изтегляне. А самото изтегляне стана факт заради пълното разрушаване на микрорайона "Канал" - вижте как е изглеждал той през 2022 г. и каква е ситуацията сега:

Още: Руски напредък на изток и проблем за Украйна - нови бригади има, оръжия за тях няма (ВИДЕО и КАРТИ)

Сраженията там сега се водят в микрорайон "Нови". "Освен това руските въоръжени сили продължават да настъпват от северния фланг в посока към водоснабдителното предприятие. В района на Клещеевка украинските войски се опитват да контраатакуват позициите на руските въоръжени сили в покрайнините на населеното място. Без успех", пише Пегов (WarGonzo).

В Кураховското направление е имало 10 сражения - руснаците се опитали да напреднат в районите на Красногоровка, Невелско и Парасковиевка. Девет атаки са отразени, една продължава, твърдят от украинската армия. Според руските източници войските на Путин достигнали покрайнините на Константиновка, западно от Парасковиевка. Сраженията за важния логистичен център на украинците продължават. Руският пропагандист Семьон Пегов смята, че украинските сили изобщо не мислят за оттегляне. И двамата пропагандисти посочват, че при Красногоровка е трудно за украинците - според Пегов те се изтегляли с всеки изминал ден, а според Звинчук руските въоръжени сили продължават да щурмуват северната част на града.

В Харковското направление руските сили са извършили 18 атаки в района на Сотницкий Козачок, Глубоко, Липци и Вовчанск (Волчанск) - с подкрепа от авиацията. Отбранителните сили на Украйна успешно отблъснали 14 нападения, в момента се водят четири бойни действия, твърдят от генщаба. Според руския пропагандист Семьон Пегов руснаците поели контрол над Сотницкий Козачок - точно по границата. Допълва, че украинците продължават контранастъпателни операции при Волчанск и Глубоко. "Рибар" твърди, без да посочва никакви доказателства, че "радиоприхващането на вражески комуникации показва недостиг на обучен персонал сред частите на украинските въоръжени сили в направлението".

Ukrainian FPV drone operators from the 3rd Separate Assault Brigade have destroyed Russian equipment and weapons in the Kharkiv region, including one tank, one MT-LB, one 122-mm D-30 howitzer, one mortar, one ammunition depot, and three military trucks. pic.twitter.com/YAcjwyOR2s — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 4, 2024

Още: Виктор Орбан отива при Путин в Москва

По посока на Днепър в Херсонска област е имало два опита на руснаците да превземат позициите на украинците в района на Кринки, където ВСУ имат предмостие, пишат от генщаба. "Рибар" признава, че украинските сили имат огромно надмощие там, особено във въздуха, заради добрата работа на дроновете им.

Появиха се и кадри от левия браг на Херсонска област, където заради пожар руснаците са били принудени да се изтеглят от горския район:

Situation on the left bank of the Kherson region for Russian forces. They are literally being smoked out of their positions. pic.twitter.com/oZT6yBRiba — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 4, 2024

Още: 100-метрова колона дим в Крим, Кримският мост е затворен (СНИМКИ и ВИДЕО)

Дронове по Украйна и Русия

През нощта Русия отново атакува Украйна с безпилотни самолети "Шахед". Тази нощ бяха свалени всички 32 изстреляни дрона - предимно от мобилни групи за противовъздушна отбрана, съобщиха украинските военновъздушни сили.

И Украйна атакува Руската федерация - имаше удар с безпилотен летателен апарат по електрическа подстанция в Приморско-Ахтарск.

В резултат на масирана атака по града е повредена електрическата подстанция, след което жителите са останали без ток и вода. Падащите отломки повредиха и горните етажи на една от жилищните сгради в района. Според местните власти има шестима души, откарани в болница, включително две деца.

По-късно се появи повече информация от губернатора на Краснодарския край: "За съжаление, шестгодишно момиченце, което беше ранено при удар с дрон в Приморско-Ахтарск, почина в болницата от нараняванията си. Изказвам най-искрените си и дълбоки съболезнования на семейството (...) Ще окажем цялата необходима помощ на всички".

Киев не е отговорил на тези обвинения. Руското военно министерство твърди, че общо ПВО е свалила 24 дрона тази нощ - 10 над Ростовска област и 14 над Краснодарския край.

Нападение с безпилотни машини имаше и по Ростов на Дон: Украйна атакува с дронове Ростов на Дон, гори нефтен терминал (ВИДЕА).