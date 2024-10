Сирийска тв водеща загина при израелски удари по Дамаск

Сирийската държавна телевизия обяви, че водещ е бил убит при израелски удар по Дамаск. Държавните медии съобщават за три кръга от удари в района на столицата за една нощ, предаде БГНЕС.

Според сирийската държавна информационна агенция САНА става въпрос за Сафаа Ахмед, известна тв водеща в страната.

В изявление на държавната телевизия се казва, че тя „скърби за водещата Сафаа Ахмад, която е загинала мъченически при израелската агресия срещу столицата Дамаск“.

Видеоклипове, публикувани в социалните медии и геолокирани от CNN, показват, че е избухнала експлозия до сградата на сирийския телеком, западно от военното летище на града. Има и геолокализирани видеокадри на подпалена кола след ударите - някои твърдения в социалните мрежи са, че Ахмад е била в колата и тя е нарочно обстреляна. Ударът станал след като Ахмад съобщила за ударите на Израел в Ливан:

Syrian observers report that Syrian State media "Arab TV" (belonging to Assad Government) journalist Safaa Ahmed has been killed by the Israel Defense Forces (IDF) after a targeted strike against her car, after she completed her live report on Israeli bombings in Syria and… pic.twitter.com/FJLqkADYVy