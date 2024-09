Израел струпва войски на три места по границата с Ливан, обяви закрита военна зона (ВИДЕО)

Израелската армия е установила закрита военна зона около три гранични с Ливан населени места в Израел, предаде Франс прес, като се позова на изявление на армията.

"Зоните на Метула, Мизгав Ам и Кфар Гилади, в Северен Израел, са обявени за закрита военна зона. Влизането в тази военна зона е забранено", се казва в изявление на армията.

Новината идва на фона на информации, че Израел подготвя голяма сухопътна офанзива в Ливан и на фона на съобщението на Държавния департамент, че Израел е информирал Вашингтон, че извършва ограничени сухопътни операции в Ливан.

