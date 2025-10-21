Спираме нарушенията: Частни болници глобени със 7 млн. евро за източване на системата

Институтът за социално осигуряване в Турция (SGK) глоби частни болници, след като установи, че те са извършвали нерегламентирани транзакции, които на практика водят до източване на осигурителната система. За допуснатите нарушения здравните заведения са получили глоби в размер на 334 млн. турски лири, които се равняват на близо 6,9 млн. евро, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Данните са за първото полугодие на 2025 г., когато са извършени 5094 проверки и са установени 4781 нарушения.

Случаят беше коментиран от министъра на труда и социалната политика в Турция Ведат Ъшъкхан, който заяви, че държавата няма да допусне нарушения при здравните дейности и е решена да продължи да се бори с нарушителите.

За да бъдат защитени осигурителните права на гражданите, през изминалата година са извършени 8382 проверки. Установени са 7983 нарушения, за които са наложени глоби в размер на 607,9 млн. турски лири или приблизително 12,5 млн. евро.

