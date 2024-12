Съдбата на християните и вярата им в Алепо: Уверения, че няма изстъпления

Няма никакви изисквания от бунтовническите сили относно християнските църковни служби и християните в Алепо. Това твърди изглеждащ отявлен протурски източник в Twitter, цитирайки уж Близкоизточният съвет на църквите (в него влизат православието, евангелизмът, католицизмът и Коптската православна църква).

Единственото съобщение на съвета на официалния му сайт, което Actualno.com успя да открие, е призив и молба към всички с власт да помогнат да се защитят цивилните. "Надяваме се също така, че на публичните и частните институции ще бъде позволено да продължат работата си с каквито и да са им налични възможности, от милост към хората, които наблюдават какво се случва в Алепо със загриженост", гласи ключовата част от съобщението.

Припомняме, че фактически най-големият град в Сирия вече е под контрола на Свободата сирийска армия (ССА) и Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ) - и двете организации са съставени от хора, изповядващи исляма. През 2015 година ХТШ скъса връзките си с ръководството на Ал Кайда, след като с помощта на терористичната организация започна да се укрепва в Сирия - за немалко хора ХТШ все още си е джихадистка организация. И за ССА, и за ХТШ възприятието е, че имат подкрепата на Турция - събиращият популярност в социалните мрежи анализатор Дахер Ламот е категоричен по въпроса и описва двете организации като "наемни убийци с бради", считайки ги за джихадисти - Ламот поддържа тази позиция от години. Той твърди и, че Реджеп Ердоган изглежда е решил да прибави твърдо Алепо към турската сфера на влияние в Сирия.

Според протурски звучащия източник Clash Report, Съветът на близкоизточните църкви е категоричен, че разпространявани слухове за ограничения срещу християнските служби в социалните мрежи не са верни:

The Middle East Council of Churches affirmed the steadfastness of Aleppo’s churches and their commitment to continuing prayers and services as usual.



They denied rumors about demands or conditions imposed by the controlling factions in Aleppo regarding churches and religious… pic.twitter.com/vGmtHWy9tj