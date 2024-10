Тайфунът „Кратон“ връхлетя Тайван, взе жертви (ВИДЕО)

Най-малко двама души загинаха, след като тайфунът „Кратон“ удари южния пристанищен град Гаосюн в Тайван.

Бавно движещата се буря удари части от Тайван през последните няколко дни, ранявайки над 100 души и принуждавайки хиляди да се евакуират.

At least two people have died after Typhoon Kraton hit Taiwan's southern port city of Kaohsiung



The slow-moving storm has been inundating parts of Taiwan for the past few days, injuring more than 100 people and forcing thousands to evacuate.



Several international and domestic… pic.twitter.com/tprr2d4SnM