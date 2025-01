Три израелски заложнички вече са освободени (ВИДЕО)

Три израелски заложнички вече са предадени на Червения кръст в Газа, преди да бъдат прехвърлени в Израел, обявиха от израелската армия в неделя, когато след тричасово отлагане влезе в сила примирието между Израел и "Хамас" в Ивицата Газа. Международният червен кръст също съобщи за “Ал Арабия“, че е взел трите заложнички от терористите. Става дума за Дорон Щайнбрехер (31 г.), двойната британско-израелска гражданка Емили Дамар (28 г.) и 24-годишната Роми Гонен.

