Убити висши военни, поразена ядрена мощност: Иран изглежда обезглавен, но вече се мъчи да отговори на Израел (ВИДЕО)

Новините след мощната израелска въздушна атака срещу ядрени и военни обекти на Иран от малките часове на нощта и рано сутринта идват една след друга. Поредните важни на първо място за Иран - съветникът на върховния лидер аятолах Хаменей Али Шамхани е бил убит. Първоначално имаше информация, че е тежко ранен, но сега турският проект Clash Report промени първите данни. Вече неофициално много източници повтарят, че израелски удари са били насочени срещу жилищни сгради, където са живеели висши ирански военни и представители на иранската научна общност, работещи за иранската ядрена програма.

Освен това, аятолах Хаменей е назначил нов командир на Иранските въоръжени сили (иранската армия) – това е генерал-майор Ахмад Вахиди. Той поема ръководството на Иранската революционна гвардия, на мястото на убития Хосеин Селами - Още: Израел успя да убие командира на Иранската революционна гвардия (ВИДЕО)

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) потвърди, че Израел е успял да удари иранския ядрен завод в Натанц – ядрената мощност "Бушехр", която се използва за обогатяване на уран - мощността се разглежда като научен реактор. Там са разположени центрофуги за обогатяване на уран, като преди време иранските власти обявиха, че те са на 40-50 метра под земята:

The International Atomic Energy Agency (IAEA) has confirmed strikes targeted the Natanz Nuclear Facility in Central Iran, but that Iranian authorities are reporting that no increases in radiation levels have been detected at Natanz. Additionally, they report that the Bushehr… pic.twitter.com/iIblMGWlIs — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Footage showing the moment that the Natanz Nuclear Facility in Central Iran was targeted earlier by another wave of missile strikes from Israel. pic.twitter.com/IcFpFzKOrl — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

The Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) confirms that the Natanz Nuclear Facility in Central Iran has suffered major damage as a result of missile strikes by Israel. pic.twitter.com/a5uETRuRAK — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Само щрих за израелския успех – поразена е разположената най-на запад иранска радарна станция Субаши. Израелските въоръжени сили обявиха, че над 200 изтребители са участвали в атаката, като са изстреляни над 330 ракети. И въпреки това, според "Ал Арабия", САЩ се надяват на 15 юни да се проведе нов кръг преговори за иранската ядрена програма - Още: Израел уби и началника на иранския генщаб, унищожи ключов ирански ядрен реактор (ВИДЕО)

Israel also struck the Subashi radar site, the westernmost Iranian radar station. pic.twitter.com/eIyBIvbORu — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Additional footage from the city of Tabriz in Northwestern Iran, following several strikes earlier by Israel targeting missile launch and storage sites operated by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). pic.twitter.com/7KXQdve8se — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

Реакции

В Израел е обявено извънредно положение – всички населени места в Ивицата Газа и Западния бряг т.е. палестинските територии, са под локдаун.

Реакции и на арабски държави – Йордания затвори въздушното си пространство, като The Wall Street Journal съобщи новината, с намек, че хашемитското кралство изглежда няма да позволи точки на израелската ПВО да действат от йорданска територия. При предишния случай на масирана иранска ракетна атака – две станаха факт в последните 2 години, имаше изтребители, включително западни, които сваляха ирански ракети извън израелско въздушно пространство.

Саудитска Арабия също осъди израелската атака: „Кралство Саудитска Арабия категорично осъжда явната израелска агресия срещу братската Ислямска република Иран, която подкопава нейния суверенитет и сигурност и представлява явно нарушение на международните закони и норми“. Изявлението е знаково, защото Иран е регионалният противник на Саудитска Арабия в Близкия изток и то дори на религиозна основа – Саудитска Арабия е сунитският център в Близкия изток, докато Иран е шиитският:

Saudi Arabia condemned Israel's attack on Iran.



"The Kingdom of Saudi Arabia expresses its strong condemnation and denunciation of the blatant Israeli aggressions against the brotherly Islamic Republic of Iran, which undermine its sovereignty and security and constitute a clear… pic.twitter.com/aK2lBuyIpN — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Вече има и видеокадри в социалните мрежи, показващи летящи дронове – предполагаемо над Южен Ирак, в посока Израел, като има първи данни, че са изстреляни над 100 дрона:

Drones launched by Iran reportedly spotted earlier flying over the Dhi Qar Governorate of Southern Iraq towards Israel. pic.twitter.com/kdSeXDySM7 — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

