Ядрени мощности за уран и избити висши кадри: Резултатът от израелския удар "Изгряващият лъв" срещу Иран

Иранската агенция за атомна енергия официално призна, че израелската операция "Изгряващият лъв" е нанесла поражения на иранската ядрена мощност от комплекса "Бушехр" в Натанц. Това стана, след като и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) го съобщи, а по израелски данни комплексът в Натанц е унищожен напълно. Там имаше центрофуги за обогатяване на уран.

Уточнение от иранската страна - щетите са по комплекса за обогатяване на уран "Шахид Ахмади Рошан" в Натанц, а АЕЦ "Бушехр", част от целия комплекс, не е засегната. Иранската страна отрича да има жертви или риск от радиационно заразяване. МААЕ потвърди и информацията за "Шахид Ахмади Рошан" и съобщи, че е в контакт с иранските власти.

Същевременно, МААЕ потвърди и друго - няма щети и атака срещу далеч по-известния ирански комплекс за обогатяване на уран "Фордо". В социалните мрежи излязоха коментари, че ако Израел иска да сложи ефективно край на иранската ядрена програма за продължителен период от време, точно "Фордо" трябва да е основна цел.

The International Atomic Energy Agency (IAEA) reports that the Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP), believed to be Iran’s primary facility for the enrichment of weapons-grade uranium, was not targeted during last night or this morning's waves of strikes against Iran by Israel. If… pic.twitter.com/wAKcHjTONC