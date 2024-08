В Бангладеш е страшно: Щурмуваха резиденцията на премиера, тя избяга извън страната (ВИДЕО)

Премиерът на Бангладеш Шейх Хасина подаде оставка и напусна страната в разгара на антиправителствените протести, при които бяха убити стотици хора.

Тя и сестра ѝ са били отведени на безопасно място с хеликоптер на армията. Местонахождението на Хасина обаче е неизвестно - смята се, че тя се е отправила към съседна Индия, съобщи BBC.

Огромни тълпи от ликуващи протестиращи щурмуваха официалната ѝ резиденция в столицата Дака въпреки полицейския час и ограничаването на достъпа до интернет.

Reuters съобщи за оставката на Хасина. Според ръководителя на армията страната ще бъде управлявана от временно правителство.

#Bangladesh's army chief said the country will be ruled by an interim government after Hasina's resignation



Protesters forced their way into the prime minister's residence. Sheikh Hasina reportedly flew to India in a military helicopter. pic.twitter.com/tCcVqpwQzq