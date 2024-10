Войната с "Хизбула": 400 тона експлозиви активираха система за предупреждение за земетресение в Израел (ВИДЕО)

Над 400 тона експлозиви е употребила израелската армия, за да взриви дълъг един километър тунелен комплекс в Южен Ливан.

Системата от тунели е използвана от елитните части "Радван" на шиитската терористична групировка "Хизбула", за да атакуват Северен Израел. Взривяването на структурата е извършено от израелски военни инженери:

