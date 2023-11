Войната в Близкия изток: Израел твърди, че контролира центъра на град Газа (ВИДЕО)

Израелската армия вече контролира центъра на град Газа, а най-голямата болница в ивицата - Ал Шифа е обкръжена, съобщи военният министър Йоав Галант. Смята се, че в Ал Шифа се намира щабквартирата на бойците на Хамас, а от Белия дом обявиха, че според американското разузнаване Хамас използва болницата, за да ръководи военните си действия и вероятно да складира оръжия. "Това е военно престъпление", обяви говорителят по национална сигурност Джон Кърби. От групировката отричат и твърдят, че в болницата се намират 650 пациенти и между 5 и 7 хиляди цивилни.

По-рано израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщават, че военнослужещи от 7-а бронирана бригада и пехотна бригада "Голани" са превзели няколко правителствени сгради на "Хамас" в град Газа. Те се намират в кварталите Шейх Иджлин и Римал.

Сред обектите, завзети от войските на Израел, са парламентът на "Хамас", неговият правителствен комплекс и полицейското управление.

The Israeli army occupied the Gaza Legislative Council building, while Hamas lost control of the city This was reported by Israeli Defense Minister Yoav Gallant, reports Haaretz newspaper. "There are no Hamas forces capable of stopping the IDF. The IDF is advancing to any… pic.twitter.com/bcgIFiJeWv

В съобщението, цитирано от The Times of Israel, се казва, че войските са завзели т.нар. къща на губернатора в Газа, в която са се помещавали офисите на военното крило и полицията на "Хамас", офисите на разузнавателния отдел на екстремистите и други обекти, използвани за подготовка на нападението на 7 октомври.

ЦАХАЛ заявяват, че са превзели и сградата на инженерния факултет на университета в Газа, която "е служила като институт за производство и разработване на оръжия". Превзет е и друг комплекс на "Хамас" с тренировъчна база, команден център, стаи за разпити и арестантски килии.

IDF announces that troops of the 7th Armored Brigade and Golani Infantry Brigade have captured several Hamas governmental buildings in the Gaza City neighborhoods of Sheikh Ijlin and Rimal.



Among the sites captured by the troops were the Hamas parliament, its government complex,… pic.twitter.com/kbhmUiS2iT