Взрив и пожар в голяма петролна рафинерия в Турция, има ранени (ВИДЕО)

При пожар на площадката на най-голямата турска петролна рафинерия Tüpraş в град Измит леко са пострадали 12 души, съобщи компанията на 5 ноември.

Пожарът в северозападната част на Турция е овладян и агрегатът е деактивиран, се казва в изявлението на Tüpraş и се допълва, че ранените са изпратени в болница в провинция Коджаели.

Другите операции в рафинерията са продължили както обикновено, заявиха от компанията.

По-рано NTV и други медии съобщиха, че на площадката на Tüpraş е станала експлозия. На кадрите се виждаше дим, който се стелеше от обекта.

An explosion occurred at the Tüpraş oil refinery in Kocaeli, Turkey, during a routine training exercise



According to local media reports, 12 employees sustained minor injuries, and the blast wave shattered windows in the surrounding areas. The incident was quickly brought under… pic.twitter.com/TcWlQyisax