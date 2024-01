Взривът в Монголия: Най-малко шестима са загиналите (ВИДЕО)

Най-малко 11 души са ранени при пожара, пише още Reuters. Към момента се издирват и изчезнали хора. Наложила се е евакуация на хората от близките къщи. За минути в близост до инцидента са изгорели и 20 автомобила, допълва белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA. ОЩЕ: Камион с 60 тона газ експлодира в монголската столица (ВИДЕО)

Взривът е станал малко след 1.00 ч. местно време, като първоначалната информация е превозното средство е избухнало след пътнотранспортно произшествие. Камионът е превозвал 60 тона природен газ.

Footages of an explosion and fire in the capital of Mongolia



A gas truck exploded near a market and was immediately engulfed in flames. Within minutes, 20 cars near the accident burned. Residents of nearby houses were temporarily evacuated.



The search for missing people is… pic.twitter.com/le4a5qNt1f