Камион с 60 тона газ експлодира в монголската столица (ВИДЕО)

Службите за спешна помощ са получили обаждане малко след 1 ч. местно време (17 ч. по Гринуич във вторник), че превозното средство, превозващо запалимо гориво, е избухнало поради пътнотранспортно произшествие, съобщи Националната агенция за управление на извънредните ситуации в Монголия (NEMA) в публикация във Facebook.

На мястото на инцидента са изпратени спасителни екипи, се казва още в съобщението.

Снимки, споделени от NEMA, показват спасителните служби на мястото на пожара, с огромни пламъци, обхванали улицата, предава БГНЕС.

