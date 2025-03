За обиди към Ердоган и семейството му: Десетки са арестувани в Истанбул (ВИДЕА)

Полицията в Истанбул е задържала общо 41 заподозрени в „обиди към президента Реджеп Тайип Ердоган и семейството му, нарушаване на забраната за събирания и демонстрации и неподчинение на служител на реда“, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. Акцията на полицията е проведена, след като от Главната прокуратура на Истанбул са изготвили списък с 41 заподозрени лица, участвали в протестите в Сарачхане снощи.

ОЩЕ: Кои са основните причини за ареста на Имамоглу сега: Говори експерт

Turkish police use pepper spray, tear gas and plastic bullets to disperse a crowd of protesters gathered for the sixth consecutive day in front of Istanbul's city hall, in the latest protest over the arrest and jailing of Istanbul's opposition mayor that has sparked Turkey's… pic.twitter.com/nd6XRZXFcX