Заради смъртоносни протести: Бангладеш затваря университети (СНИМКИ)

Всички държавни и частни университети в Бангладеш ще бъдат затворени за неопределено време. Мярката се взима, след като най-малко шестима души бяха убити, а много други - ранени, по време на студентски протести срещу квотната система за държавна работа, предаде Ройтерс.

Южноазиатската държава от седмици е арена на протести заради квотите в държавната администрация, според които 30% от работните места са заделени за роднини на борците за свобода по време на Войната за независимост от Пакистан през 1971 г. Квотната система предизвика възмущение сред студентите, които са заплашени от безработица в една страна, къдетопри население от 170 милиона души близо 32 милиона млади хора нямат работа, нито учат.

