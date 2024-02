Десетки жертви при пожар в столицата на Бангладеш (ВИДЕО)

"До момента 43 души са загинали от пожара", заяви пред АФП министърът на здравеопазването на Бангладеш Саманта Лал Сен, след като посети болницата на медицинския колеж в Дака и съседната болница за изгаряния. Сен заяви, че най-малко 40 ранени се лекуват в главната болница за изгаряния в града.

Служителят на пожарната Мохамад Шихаб заяви, че пожарът е възникнал в популярен ресторант "Бирияни" на улица "Бейли Роуд" в Дака в 21:50 ч. местно време в четвъртък (15:50 GMT) и бързо се е разпространил на горните етажи, като е хванал в капан десетки хора.

Още: Огнен ад в жилищна сграда във Валенсия, има загинали (ВИДЕА)

По думите му пожарникарите са овладели пожара за два часа. Те са спасили 75 души, се казва в изявление на противопожарната служба. В сградата на "Бейли Роуд" се помещават предимно ресторанти, както и няколко магазина за луксозни дрехи и мобилни телефони.

The same building but only a short time interval of two different forms!



This building on the last Bailey Road in the fire! So far the number of dead 20!



Life is very strange at the moment everything seems to be messed up! #dhaka #Bangladesh pic.twitter.com/eA57aOxe15