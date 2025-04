Зелена светлина за летящите таксита (ВИДЕО)

Китай даде зелена светлина на автономни пътнически дронове. Две фирми - EHang Holdings и Hefei Hey Airlines са получили окончателни одобрения и имат издадени сертификати за въздушни оператори. Това им позволява да стартират обиколки за разглеждане на градските забележителности с безпилотни летателни апарати. Все още не се съобщава точна дата на стартиране на въздушните таксита, но това е важна стъпка за градскара въздушна мобилност нав Китай.

🇨🇳 China greenlights autonomous passenger drones — commercial flights coming soon



Chinese firms EHang Holdings and Hefei Hey Airlines have received final regulatory approvals to operate autonomous passenger drones.



While no exact launch date has been announced, the companies… pic.twitter.com/fbLRrKhXGP