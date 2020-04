В гардероба на „Проект Синя книга“

Вдъхновена от реални събития драма за НЛО разследвания, която счупи рекорди по зрителски интерес в САЩ, с маратон в уикенда на Великден по EPIC DRAMA

Сезон първи на хитовия драматичен сериал „Проект Синя книга“, създаден от носителя на Оскар и Златен глобус Робърт Земекис (Back to the Future, Contact) ще бъде излъчен маратонно по Epic Drama на 18 и 19 април, събота и неделя, от 16:55 часа българско време.Сериалът е базиран на действителни свръх-секретни разследвания на НЛО и свързани с тях феномени, проведени от ВВС на САЩ през 50-те и 60-те години на 20-ти век. С теми като доверието, фалшивите новини и конспиративните теории, които са на дневен ред повече от всякога, „Проект Синя книга“ улавя пулса на времето и бързо се превръща в сериал №1 при премиерата си в САЩ миналата година.Сред звездния актьорски състав са Ейдън Гилън (Game of Thrones) и Майкъл Маларки (The Vampire Diaries). Поредицата е вдъхновена от личните преживявания на Д-р Джей Алън Хайнек (в ролята Ейдън Гилън), университетски професор, вербуван от ВВС на САЩ, за да води топ-секретна операция (наречена Project Blue Book), която разследва хиляди случаи, над 700 от които остават неразрешени и до днес. Участват също Лаура Менел (Watchmen, The Man in the High Castle) като съпругата на Д-р Джей Алън Хайнек, както и Ксения Соло (Black Swan, Lost Girl) като Сузи Милър, красива млада дама, чийто чар е нещо повече, от това, което изглежда на пръв поглед.Всеки епизод изважда по едно автентично досие, съчетаващо НЛО теории с действителни исторически събития от една от най-мистериозните епохи в историята на САЩ. Сред случаите, върху които се хвърля светлина, са инцидентът с чудовището от Флатуудс от Западна Вирджиния, въздушната битка във Фарго, Северна Дакота, Светлините на Лъбок, Тексас, НЛО случая Чилс-Уитид в Монтгомъри, Алабама, а във втори сезон – и Розуел, и Зона 51. По ТВ канал Epic Drama ексклузивно за България вече се излъчва втори сезон на „Проект Синя книга“, като епизодите излизат премиерно в четвъртък в 22:00 с повторение в събота от 22:55