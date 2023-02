Viasat History публикува в YouTube цял епизод от сезона предпремиерно

Този март всеки петък вечер от 22:00 часа ТВ канал Viasat History се превръща в дом на едни от най-известните мореплаващи мъже и жени в историята – викингите! Запомнени със сложното си изкуство и търговски умения, но също така оставили кървава следа след себе си. Какво повече можем да научим за „войнската раса"?

За пръв историческият ТВ канал публикува предпремиерно в YouTube ТУК първа част от филма „Викингите: Истинската история“. Този епизод изследва „Викингополис", могилите около фиордите в Боре, истината зад легендарния „Фимбулвинтер" и дали Тор и Один действително са съществували или не. Епизодът е с премиера по ТВ канала от 22:00 часа в петък, 3 март.

Във втори епизод научаваме повече за търговията с роби през епохата на викингите, както и за втори женски скелет, открит в кораба в Осеберг, както и разказ на човек, оцелял от викингски набег за роби. Втори епизод следва веднага след ТВ премиерата на първи в петък - от 22:55 часа, с повторение в неделя, 5 март, от 13:45 часа.

В петъчната рубрика „Сезон на викингите“ освен премиерите на „Викингите: Истинската история" и „Викингите: Изгубеното кралство" ще бъдат показани и поредицата „Последното пътуване на викингите“, както и документалните филми „Изгубената армия на викингите“, „Жертвите на викингите“ и „Епичните жени воини – Викингите“.

Викингите: Истинската история

Премиера в петък, 3 март от 22:00 ч.

Брой епизоди: 2 x 60 мин.

Жанр: Документален/ история/ археология/ експедиции

Оригинално заглавие: Vikings: The True Story

Викингите оказват огромно влияние върху ранната средновековна история на Скандинавия, Британските острови и други части на Европа.

Този документален филм от две части поставя под въпрос много от това, което мислим, че знаем за великата скандинавска „войнска раса"; изключителното развитие на съвременните техники и оборудване доведе вдъхновяваща нова ера в историческите изследвания.

Екип от експерти и историци в Норвегия прави удивителни нови открития. Беше ни разрешен ексклузивен достъп до тяхната работа и нашите камери са в състояние да ги съпътстват в голямото им откривателско пътешествие, докато проследяват до самото им начало артефакти, открити в цяла Западна Европа.

Викингите: Изгубеното кралство

Петък, 10 март в 22:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Жанр: Документален/ история/ археология/ експедиции

Оригинално заглавие: Vikings: The Lost Kingdom

За първи път от сто години погребален кораб на викингите ще бъде изкопан в Норвегия; с пълен достъп до археологическия обект, ние ще проследим всяка стъпка от тези изключително редки разкопки, започнали в края на юли 2020 г.

В тази висококачествена научна документална драма всяко откритие и всяка намерена останка ще ни дадат невероятна представа за живота на воините на Севера - и ще ни дадат още повече детайли за това кой се крие в този мистериозен викингски ковчег за повече от хиляда години.

Последното пътуване на викингите

Двойни епизоди от петък, 17 март от 22:00 ч.

Брой епизоди: 4 x 60 мин.

Оригинално заглавие: The Last Journey of the Vikings

Вижте живота на викингите във време на големи промени в обществото и околната среда, които ги принуждават да напуснат Скандинавия и ги повеждат на пътуване чак до Франция. Културната интеграция и християнството във Франция им повлияват и отреждат на викингите важна роля в превръщането на Европа в това, което е днес.

Пътуваме назад във времето до началото на епохата на викингите, фокусирайки се върху скандинавците, които стават нормани и в крайна сметка отиват в Англия да заемат английския престол и изследваме събие, което често е определяно като края на епохата на викингите - битката при Хейстингс през 1066 г.

Viasat History съживява историята с увличащи документални предавания, със свеж и модерен поглед към историята. ТВ каналът отвежда зрителите на пътешествие през времето с интелектуални и задълбочени предавания, които едновременно развличат и провокират умовете. Фокусът пада върху европейската история, като разкрива тайни от миналото и обяснява как то ни определя днес.

