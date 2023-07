Двама ирландски тийнейджъри загинаха на почивка в Гърция

Гръцките власти потвърдиха, че в момента разследват смъртта на Андрю О’Донъл и Макс Уол, настъпили при различни инциденти на цикладския остров. Учениците бяха част от по-голяма група от средно училище в Болсбридж, празнувайки завършването на своите изпити за диплома за завършване, ирландския еквивалент на изпити за ниво A.

Според говорител на полицията тялото на Андрю е открито от полицаи около 9.20 сутринта местно време в неделя върху скали в поле извън главния град на острова - Хора. По тялото имало признаци на падане. По-рано тази сутрин приятел съобщи, че Андрю е изчезнал. ОЩЕ: Кораб с 80 туристи се запали край гръцкия остров Родос

Според същия говорител Макс е намерен в безсъзнание близо до пристанището на острова около 14.00 часа, както беше съобщено от общественик. Спешна помощ е информирана незабавно и той е транспортиран бързо до болница с линейка. Той беше обявен за мъртъв при пристигането. Според някои сведения той е страдал от хронична сърдечна недостатъчност.

