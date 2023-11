Гръцкият парламент започва разследване на влаковата трагедия край Лариса (ВИДЕО)

Мнозинството от 266 депутати в 300-местната камара подкрепиха предложението на комунистическата партия за разследване на инцидента. „Ще действаме като глас на мъртвите, за да покажем причините и виновните“, каза пред парламента генералният секретар на партията Димитрис Куцумбас, цитиран от БГНЕС.

Фаталната катастрофа стана малко преди полунощ на 28 февруари, когато пътнически влак се блъсна челно в товарен влак в централна Гърция, след като и двата по погрешка бяха оставени да се движат по един и същи коловоз. Повечето от пътниците са били студенти, завръщащи се от ваканция през уикенда. 15 души бяха разследвани за трагедията, включително дежурният началник на гарата по време на инцидента. Няколко от тях може да получат доживотни присъди.

❗️ Two trains collide in northern #Greece, killing at least 16 people and 85 were injured



Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash. There were about 350 people on the train.



It is not yet known what caused the collision. pic.twitter.com/QEyU5K91wG