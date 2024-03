След редица протести заради убийството на бездомна котка: Ердоган се зае (СНИМКИ)

На 1 януари Ибрахим К. е заснет от охранителна камера във фоайето на сградата, в която живее, да рита до смърт бездомна котка на име Ерос, която съседите му редовно хранели.

В началото на февруари той е осъден на 18 месеца затвор, но след това е освободен за добро поведение. Това предизвика възмущението на групите за защита на животните и на част от обществеността в Турция, където голямата популация от бездомни котки често е хранена и приютявана.

Още: ЧЕТИРИ ЛАПИ помага на животни, пострадали от наводненията в Украйна (СНИМКИ)

Около 320 000 души подписват онлайн петиция с искане за по-строга присъда. В края на февруари Министерството на правосъдието съобщава, че Ибрахим К. ще бъде съден отново, след като през нощта му се обадил президентът Реджеп Тайип Ердоган и заявил, че проявява "личен" интерес към случая.

🇹🇷The entire #Turkey is discussing the case of a cat named Eros, which was killed by a local resident. The man was sentenced to 2.5 years in prison – a record term for animal killing in Turkey. Even President Erdogan intervened in the case.#Türkiye #Eros #ErosİçinAdalet pic.twitter.com/ooBwtNAITk