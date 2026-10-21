Арестуваха президента на Гръцката федерация по баскетбол

Президентът на Гръцката федерация по баскетбол - Вангелис Лиолиос, и още петима души бяха арестувани в сряда в рамките на разследване за предполагаеми нарушения на спортното законодателство, подкуп и уреждане на мачове. Дирекцията за борба с организираната престъпност, известна като "гръцкото ФБР", проведе мащабна полицейска операция. Около обяд бяха издадени шест заповеди за арест, включително за Лиолиос, двама членове на управителния съвет на федерацията и трима съдии.

Арест за Вангелис Лиолиос

Според информациите шестимата арестувани лица ще бъдат подведени под отговорност, в зависимост от предполагаемото им участие, за престъпления, свързани с подкуп и корупция съгласно спортното законодателство. Разследването обхваща около 50 мача, изиграни между 2016 и 2026 година, на всички нива на спорта - от младежки състезания и училищни първенства до най-високото ниво на гръцкия баскетбол. Сред мачовете, които са под лупа, се предполага, че има и един, изигран в чужбина.

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Greek Basketball Federation president Vangelis Liolios was arrested following a three-month investigation over charges of alleged bribery, illegal transactions and game-fixing 😳 There are also arrest warrants for Greek League referees who also officiate in EuroLeague 👀 https://t.co/Z54L1AkH4a — Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 21, 2026

В рамките на разширеното разследване е било открито значително количество пари в брой - 820 000 евро, в дома на съдия в провинциален район. Съобщава се също, че властите са открили значителни суми пари в притежание на други замесени лица, като произходът им буди съмнения. Управителният съвет на Гръцката федерация по баскетбол заяви, че е свикал извънредно заседание след издаването на шестте заповеди за арест, за да информира членовете си за текущите съдебни производства, свързани с предполагаемите манипулации на мачове в гръцкия баскетбол.

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