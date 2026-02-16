Войната в Украйна:

Баскетболистките от Монтана 2003 спечелиха Купата на България

16 февруари 2026, 12:12 часа 329 прочитания 0 коментара
Баскетболистките от Монтана 2003 спечелиха Купата на България

Женският тим по баскетбол на Монтана 2003 спечели efbet Купата на България за втора поредна година след победа над домакина Берое с 99:76 (24:20, 27:19, 32:18, 16:19) на финала, който се състоя тази неделя на 15 февруари в Стара Загора. Миналогодишните шампионки затвърдиха титлата си, след като повториха оспорвания финал в Монтана от 2025 година, който също беше със старозагорките и завърши с инфарктната разлика от едва две точки. Тази година младият състав на Монтаната 2003 се наложи доста по-убедително.

Баскетболстките на Монтана 2003 повториха миналогодишния финал с Берое и отново спечелиха Купата на България 

Първата част от финалната среща беше динамична, а играта равностойна, но Монтана поддържаше крехка преднина през цялото време. Множеството грешки на Берое от двете първи части позволи на гостите да поведат с двуцифрена разлика от 11 точки в средата на срещата. Старозагорките не успяха да догонят Монтанта 2003, които играеха спокойно и се стремяха да запазят максимално аванса си. Така разликата се запази до финалната сирена и мачът приключи при резултат 99:76 в полза на монтанския тим.

Още: Безпрецедентно: Национален отбор по баскетбол ще запълва „дупка“ в Купата на България

Радостина Христова и Даниела Уолън

Най-резултатна за Берое в срещата бе гардът Деана Стояновска, която записа 15 точки и 3 борби, а Златка Маданкова добави 12 точки. За победителките от Монтана се отличи венецуелката Даниела Уолън, която записа 24 точки и 4 борби. Радостина Христова добави 22 точки и 6 борби, като беше обявена за Най-полезната състезателка на турнира.

По-рано на малкия финал Рилски спортист спечели бронзовите медали след победа над новосформирания отбор на БФБ със 77:56

Още: Историческа победа с 93 точки разлика за националките на България по баскетбол! (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Национален отбор по баскетбол
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес