Баскетболистките от Монтана 2003 спечелиха Купата на България

Женският тим по баскетбол на Монтана 2003 спечели efbet Купата на България за втора поредна година след победа над домакина Берое с 99:76 (24:20, 27:19, 32:18, 16:19) на финала, който се състоя тази неделя на 15 февруари в Стара Загора. Миналогодишните шампионки затвърдиха титлата си, след като повториха оспорвания финал в Монтана от 2025 година, който също беше със старозагорките и завърши с инфарктната разлика от едва две точки. Тази година младият състав на Монтаната 2003 се наложи доста по-убедително.

Баскетболстките на Монтана 2003 повториха миналогодишния финал с Берое и отново спечелиха Купата на България

Първата част от финалната среща беше динамична, а играта равностойна, но Монтана поддържаше крехка преднина през цялото време. Множеството грешки на Берое от двете първи части позволи на гостите да поведат с двуцифрена разлика от 11 точки в средата на срещата. Старозагорките не успяха да догонят Монтанта 2003, които играеха спокойно и се стремяха да запазят максимално аванса си. Така разликата се запази до финалната сирена и мачът приключи при резултат 99:76 в полза на монтанския тим.

Още: Безпрецедентно: Национален отбор по баскетбол ще запълва „дупка“ в Купата на България

Най-резултатна за Берое в срещата бе гардът Деана Стояновска, която записа 15 точки и 3 борби, а Златка Маданкова добави 12 точки. За победителките от Монтана се отличи венецуелката Даниела Уолън, която записа 24 точки и 4 борби. Радостина Христова добави 22 точки и 6 борби, като беше обявена за Най-полезната състезателка на турнира.

По-рано на малкия финал Рилски спортист спечели бронзовите медали след победа над новосформирания отбор на БФБ със 77:56.

Още: Историческа победа с 93 точки разлика за националките на България по баскетбол! (ВИДЕО)