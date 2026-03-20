Александър Везенков след победата на Олимпиакос: Не играхме на нужното ниво

Олимпиакос отбеляза зрелищна победа с 90:80 срещу Баскония в двубой от 32-рия кръг на Евролигата по баскетбол, а 20 точки записа от Александър Везенков. Въпреки успеха, баскетболистът не скри разочарованието си от играта на отбора. Българският национал призна след срещата, че тимът от Пирея не е показал най-доброто от възможностите си и има още върху какво да работи.

Самокритичност след победата над Баскония

Крилото бе откровено в оценката си за представянето и подчерта, че нивото на отбора не е било достатъчно високо: „Не играхме толкова добре. Говоря и за себе си, но като отбор не бяхме на нужното ниво. След голяма победа като тази срещу Фенербахче може би леко се отпуснахме, но това не е правилно спрямо усилията, които влагаме всеки ден“, сподели Везенков.

Ахилесовата пета на Олимпиакос

Той обърна внимание и на представянето в стрелбата, което според него трябва да се подобри: „Опитвам се постоянно да развивам играта си и да добавям нови елементи. Стреляхме слабо и аз също съм част от това. Нужно е да работим още повече и по-усърдно. Това е нашата философия – да движим топката и да играем като истински отбор“, добави баскетболистът.

Въпреки критиките към играта, българинът подчерта, че най-важен остава крайният резултат: „Постоянството е това, което те прави велик. Най-важното е да печелиш. Когато побеждаваш, всички са доволни“, каза още Александър Везенков.

