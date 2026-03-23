Фурорът в НБЛ е готов да убива грандове: Обяви нов спонсор и се прицели в титлата (ВИДЕО)

Една мечта, възродена след почти 60 години, в името на любимата игра. Това е историята на приятната изненада в българския баскетбол Локомотив Пловдив. "Железничарите" са новаци в Националната баскетболна лига, но заемат достойно място в топ 4, а през сезона играха и финал за Купата на страната. Сега Локомотив предприема следващата стъпка в своето развитие, като обявява стратегическо партньорство с новия си спонсор Betvam.

Локо Пловдив - баскетболният фурор на България, който иска да е номер 1

Пред камерата на Actualno.com от "черно-белите" не скриха, че заради страхотния старт на сезона целите са се променили в хода на кампанията.

"Нямах никакви очаквания, когато дойдох. Исках само да играя здраво, нещата да вървят и да си върша задачите. Когато обаче започнахме да играем подготвителни срещи преди сезона, разбрах, че сме много добър отбор и можем да постигнем нещо значимо. После сезонът започна и видях, че може да се борим срещу когото и да е. След това Купата... знаете, имахме добра серия. Още няколко успешни стрелби и можехме да държим трофея в ръцете си", заяви един от основните състезатели Деверл Рамзи, за когото това е първи сезон у нас.

Преди месец Локомотив Пловдив загуби финала за Купата на България срещу Черно море драматично с 1 точка. "След анализа установихме, че все още ни е доста рано. Може би тази загуба ще ни помогне занапред, защото прекалено рано започнаха да ни се случват нещата", категоричен е старши треньорът на тима Асен Николов.

Въпреки поражението Локомотив е готов за нови подвизи. Капитанът на отбора Георги Кендеров разкри, че "железничарите" са си поставили за цел да изиграят още един финал до края на сезона. По пътя към големите мечти клубът ще бъде подпомаган от новия си спонсор Betvam, с който обявиха двугодишно партньорство.

"За нас е важно да подкрепяме клубове, които имат ясна визия за развитие и силна връзка със своите фенове. Локомотив е именно такъв клуб - с традиции, с амбиция и с невероятна енергия за развитие. Изключително сме впечатлени от работата на ръководството, която вършат и от желанието им да изградят един наистина устойчив модел, с ясна визия за развитие, който да развива както мъжкия отбор, така и младите таланти", заяви маркетинг директорът на компанията Борислав Шишков.

За Локомотив предстоят още 7 важни срещи до края на редовния сезон, след който ще се проведат плейофите за определяне на шампиона на България. Независимо какво ще направят, "черно-белите" вече доказаха професионализма си, въпреки че се определят като фенски проект. С новия спонсор те дават заявка за още по-сериозно развитие, а целта пред тима е само една - да постигнат исторически триумф в Националната баскетболна лига.

